***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 11:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924766
BIST
14:031.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:038,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:039,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:03458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,28
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:03
|SAMAT
|6,82
|41.709.271
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|186.673
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.643
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.254.387
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|SISE
|7,50
|457.150.315
|% 1,49
|
|FENER
|38,08
|382.447.138
|% -2,11
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|158.648.954
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|87.130.002
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1645
|% 0,22
|
|Euro
|9,6955
|9,7058
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1820
|11,2381
|% 0,18
|
|Frank
|8,7541
|8,8069
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,17
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,24
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.097
|5,40
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,61
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,31
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|-0,44
|