***ONCSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.07.2023 18:25
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E payları 31/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176656
BIST
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18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1205
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.698,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.701,51
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9237
|26,9301
|% 0,10
|
|Euro
|29,6683
|29,6746
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,5153
|34,6884
|% 0,44
|
|Frank
|30,8341
|31,0199
|% -0,10
|
|Riyal
|7,1554
|7,1913
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,33
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|15,08
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.070
|11.188
|45,00
|
|Yarım
|5.527
|5.620
|23,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.810
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,21
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem