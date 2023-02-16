***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:10
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113809
BIST
10:025.313
En Yüksek
|Değişim
|: 7,33%
|| 362,86
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.307
10:0218,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:0220,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0570
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:021.112,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.112,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:02
|KONYA
|3.586,90
|3.056.039
|% 10,00
|
|AFYON
|9,48
|747.934
|% 9,98
|
|SASA
|111,60
|26.098.218
|% 9,95
|
|EGEEN
|5.599,90
|110.857.304
|% 9,74
|
|YATAS
|35,60
|13.649.773
|% 9,54
|
|MACKO
|63,15
|6.102.942
|% -4,17
|
|CANTE
|62,70
|1.665.187
|% -3,54
|
|PRZMA
|9,30
|3.482.441
|% -3,12
|
|SANEL
|16,98
|48.682
|% -1,57
|
|RODRG
|76,90
|71.037.427
|% -1,41
|
|ENKAI
|29,02
|1.339.119.155
|% 3,35
|
|EREGL
|44,80
|1.285.919.613
|% 8,42
|
|GUBRF
|200,90
|911.506.746
|% 4,15
|
|GSRAY
|8,67
|727.534.008
|% 0,46
|
|PETKM
|15,49
|666.706.288
|% 0,00
|
|GSRAY
|8,67
|727.534.008
|% 0,46
|
|ENKAI
|29,02
|1.339.119.155
|% 3,35
|
|PETKM
|15,49
|666.706.288
|% 0,00
|
|DOHOL
|9,05
|355.726.260
|% 5,97
|
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8528
|18,8571
|% 0,05
|
|Euro
|20,2033
|20,2152
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6259
|22,7393
|% 0,08
|
|Frank
|20,3460
|20,4685
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0096
|5,0347
|% 0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.562
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.694
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,53
|