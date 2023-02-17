***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:32
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114717
BIST
10:355.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.050
En Düşük
4.897
10:3518,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:3520,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0657
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:351.105,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.105,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,03
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MAALT
|344,30
|9.109.449
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|46.099.792
|% 9,98
|
|OYAKC
|33,14
|617.331.313
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|74.468.457
|% 9,93
|
|AFYON
|10,42
|222.513.181
|% 9,92
|
|KOZAL
|25,60
|342.357.518
|% -95,12
|
|MACKO
|54,05
|69.095.761
|% -8,93
|
|MRGYO
|4,39
|7.062.065
|% -8,92
|
|FLAP
|9,01
|19.694.158
|% -8,53
|
|UMPAS
|3,85
|51.205
|% -7,89
|
|KRDMD
|18,91
|1.044.976.267
|% -1,66
|
|THYAO
|140,60
|870.006.238
|% 0,43
|
|TUPRS
|625,10
|841.639.838
|% -0,84
|
|EREGL
|43,60
|790.068.321
|% -2,02
|
|SASA
|117,90
|671.292.966
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,91
|1.044.976.267
|% -1,66
|
|AKBNK
|16,34
|460.235.984
|% 1,49
|
|EKGYO
|7,44
|185.336.826
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,18
|226.670.152
|% 0,66
|
|AFYON
|10,42
|222.513.181
|% 9,92
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8634
|18,8674
|% 0,11
|
|Euro
|20,0816
|20,0833
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,4546
|22,5672
|% -0,34
|
|Frank
|20,2129
|20,3347
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% 0,10
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-12,83
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.516
|7.590
|-66,00
|
|Yarım
|3.672
|3.714
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,38
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-1,30
|
Seans Raporu
10:35
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