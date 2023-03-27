***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2023 10:00
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127997
BIST
11:385.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,67
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:3819,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:3820,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0739
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:381.208,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.208,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BVSAN
|72,70
|262.876.705
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.961.353
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.156.268
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.297.587
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.477.956
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,74
|50.350.250
|% -9,23
|
|EPLAS
|42,38
|35.638.409
|% -7,31
|
|ONCSM
|148,30
|31.693.042
|% -6,73
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,30
|1.767.392.178
|% -4,07
|
|EREGL
|37,48
|1.657.696.566
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|GOKNR
|24,52
|1.065.482.846
|% 0,16
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,99
|659.443.467
|% 1,30
|
|KATMR
|1,31
|109.950.062
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|KLGYO
|2,80
|153.492.458
|% 5,66
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0886
|19,0927
|% 0,22
|
|Euro
|20,5636
|20,5762
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,3290
|23,4460
|% 0,44
|
|Frank
|20,7396
|20,8646
|% 0,52
|
|Riyal
|5,0663
|5,0917
|% 0,20
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-8,99
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.210
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.172
|8.256
|-83,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,60
|