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***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

31.03.2023 10:22
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ONCSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130050


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 221,40 1.957.176 % 9,99  
EKSUN 86,50 17.296.194 % 9,98  
OYAYO 10,61 5.118.259 % 9,95  
KRGYO 15,38 23.094.673 % 9,94  
DIRIT 5,82 73.914 % 8,79  
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Dolar 19,1925 19,1975 % 0,16  
Euro 20,8987 20,9230 % -0,07  
Sterlin 23,6823 23,8010 % 0,02  
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Riyal 5,0971 5,1226 % 0,11  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.976 -4,74  
Altın Gr. 1.221 1.221 0,76  
Cumhuriyet 8.158 8.282 1,00  
Tam 8.219 8.314 -4,00  
Yarım 4.029 4.068 -2,00  
Çeyrek 2.015 2.034 -1,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,72 -0,21  
Gümüş Gr. 14,68 14,70 -0,05  
B. Petrol 78,37 78,37 -0,23  
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