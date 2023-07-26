***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 13:37
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175316
BIST
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14:046.604
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,88
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0426,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0373
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0429,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1463
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:041.710,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:01
|GSDHO
|4,51
|468.096.098
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.926.913
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|477.800.661
|% -9,98
|
|YEOTK
|131,90
|1.017.497.472
|% -8,28
|
|ADEL
|274,90
|129.403.556
|% -7,78
|
|GESAN
|84,40
|1.621.571.750
|% -7,71
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|ASTOR
|94,90
|3.777.424.378
|% -5,10
|
|KOZAL
|27,06
|3.486.981.484
|% 6,12
|
|THYAO
|217,90
|2.626.661.400
|% 0,28
|
|EREGL
|37,50
|2.533.389.634
|% 1,19
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|CANTE
|16,61
|2.419.042.600
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,06
|3.486.981.484
|% 6,12
|
|ODAS
|10,32
|1.202.856.597
|% 4,67
|
|EKGYO
|8,23
|982.876.255
|% 0,49
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,14
|
|Euro
|29,8731
|29,8942
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,7241
|34,8982
|% 0,31
|
|Frank
|31,1350
|31,3225
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,10
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,41
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,95
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.207
|35,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.815
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,78
|
Seans Raporu
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