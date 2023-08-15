***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2023 10:10
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185487
BIST
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12:207.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,77
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:2027,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0527
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:2029,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:201.655,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.655,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ORGE
|46,20
|123.931.857
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.852.918
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.169.234
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|410.348.969
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.389.843
|% -9,98
|
|AVHOL
|96,50
|93.510.920
|% -8,53
|
|ULUFA
|9,04
|70.797.496
|% -7,00
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,00
|5.305.343.027
|% 0,00
|
|THYAO
|262,20
|4.847.585.737
|% 0,31
|
|KRDMD
|25,94
|2.081.128.389
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.065.461.688
|% -0,47
|
|GESAN
|112,60
|1.766.077.430
|% 6,63
|
|ZOREN
|4,95
|1.589.439.755
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|435.955.082
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|528.577.676
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.081.128.389
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,05
|1.120.352.197
|% 1,33
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0563
|27,0600
|% 0,20
|
|Euro
|29,5827
|29,6067
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2526
|34,4244
|% 0,30
|
|Frank
|30,7523
|30,9375
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1926
|7,2287
|% 0,22
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-4,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|0,80
|
|Cumhuriyet
|11.337
|11.509
|-4,00
|
|Tam
|11.106
|11.173
|-33,00
|
|Yarım
|5.570
|5.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,18
|