***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2023 11:16
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185526
BIST
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12:197.695
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -42,07
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:1927,0623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0556
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:1929,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1252
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:191.655,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.656,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ORGE
|46,20
|123.965.398
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.855.526
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.272.163
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|411.379.444
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.889.883
|% -9,98
|
|AVHOL
|97,55
|94.099.085
|% -7,54
|
|ULUFA
|9,06
|71.455.691
|% -6,79
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,20
|5.315.988.462
|% 0,14
|
|THYAO
|262,10
|4.862.562.993
|% 0,27
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.078.193.174
|% -0,47
|
|GESAN
|112,90
|1.775.289.564
|% 6,91
|
|ZOREN
|4,95
|1.597.741.753
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|436.692.495
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|531.014.920
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,03
|1.127.319.998
|% 1,20
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0500
|27,0623
|% 0,21
|
|Euro
|29,5826
|29,5989
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,2664
|34,4382
|% 0,34
|
|Frank
|30,7596
|30,9449
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1952
|7,2313
|% 0,26
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|0,59
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.086
|11.160
|-46,00
|
|Yarım
|5.560
|5.606
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.803
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|0,06
|