***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2023 10:03
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ONCSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188098
BIST
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10:587.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,06
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.808
En Yüksek
7.903
10:5827,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0588
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5829,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:581.662,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:56
|NETAS
|47,32
|13.490.933
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.923.842
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,44
|46.944.817
|% -8,08
|
|ONCSM
|201,10
|57.746.379
|% -7,24
|
|AVHOL
|101,40
|47.354.820
|% -7,06
|
|TUPRS
|144,60
|5.217.984.260
|% 3,51
|
|THYAO
|261,20
|4.872.335.945
|% 0,85
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|TCELL
|58,40
|1.912.045.918
|% 2,73
|
|KLSER
|114,50
|1.572.820.495
|% 8,63
|
|SKBNK
|4,07
|328.645.651
|% 0,74
|
|ODAS
|12,66
|916.837.984
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,84
|1.086.937.892
|% -1,06
|
|ZOREN
|5,04
|284.762.963
|% 1,61
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1966
|27,2041
|% 0,23
|
|Euro
|29,7401
|29,7596
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,6971
|34,8711
|% 0,51
|
|Frank
|30,8729
|31,0589
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2300
|7,2663
|% 0,22
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,44
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|
Seans Raporu
10:56
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11:11CRFSA
Yüzde 7.13 oranında artışla 78.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 514 adet işlem
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11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 14 artarak (% 0.73 ) 6, 948
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11:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKSUN, QNBFL, DAGHL, UMPAS, FADE, MEGAP, NETAS, TATEN, DOAS, KAYSE