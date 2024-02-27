***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:34
***ONCSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ONCSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252161
BIST
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14:129.258
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -76,49
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1231,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1233,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0520
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:122.039,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.039,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.542.121
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|247.223.020
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.313.308
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|37.822.730
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.598.932
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|ERSU
|34,90
|26.087.538
|% -9,54
|
|PSGYO
|6,95
|1.005.936.476
|% -9,15
|
|THYAO
|286,75
|7.799.786.972
|% 0,44
|
|MIATK
|80,90
|5.122.217.937
|% 4,93
|
|REEDR
|69,20
|4.636.037.729
|% 3,59
|
|EREGL
|46,46
|3.931.986.072
|% 1,93
|
|ASTOR
|128,40
|2.889.600.900
|% -1,98
|
|ZOREN
|5,49
|1.073.654.491
|% -3,35
|
|PSGYO
|6,95
|1.005.936.476
|% -9,15
|
|EKGYO
|11,47
|1.447.759.042
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.398.987.969
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.199.953.201
|% 0,26
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1488
|31,1514
|% 0,16
|
|Euro
|33,8439
|33,8527
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3777
|39,5752
|% 0,12
|
|Frank
|35,2591
|35,4715
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2855
|8,3271
|% 0,23
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|891,29
|893,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,86
|975,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,37
|81,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,12
|2.036,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:04
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14:19BIZIM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 592 adet işlem
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14:18EYGYO
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 853, 619 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 9, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 73, 364.00 milyon TL de
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14:17PSGYO
Yüzde -9.28 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 758, 327 adet işlem
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14:16SEGYO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 263, 116 adet işlem