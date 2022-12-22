***ONCSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ONCSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ONCSM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan Hukukçu Raporu'nun 1. bölümü ekte yer almakta yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://oncosem.com/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089309BIST