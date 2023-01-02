***ONCSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 12:44
***ONCSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arz sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092046
BIST
15:535.651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 141,78
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5318,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5320,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:531.099,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.099,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULUSE
|258,50
|30.510.906
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|600.058.794
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.910.649
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.082.652
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|235.015.305
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,46
|6.796.994.395
|% 2,91
|
|THYAO
|145,90
|5.858.490.826
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,44
|5.642.498.908
|% 8,13
|
|TCELL
|40,46
|4.112.788.341
|% 6,81
|
|ASELS
|63,90
|3.961.557.380
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,44
|5.642.498.908
|% 8,13
|
|YKBNK
|12,03
|2.453.685.306
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,05
|2.079.254.028
|% 4,44
|
|ISCTR
|13,16
|2.162.092.657
|% 3,05
|
|PETKM
|20,36
|3.355.812.854
|% 2,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7129
|18,7429
|% 0,22
|
|Euro
|20,0016
|20,0314
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4972
|22,6100
|% -0,19
|
|Frank
|20,1786
|20,3002
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,10
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 62 üstünde . İşlem hacmi 81, 195.00 milyon TL de
-
16:04EPLAS
Yüzde 8.54 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 644 adet işlem
-
16:02TCELL
Yüzde 6.65 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 805, 587 adet işlem
-
16:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TTKOM, TCELL
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 11 artarak (% 2.74 ) 4, 994