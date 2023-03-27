***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2023 16:13
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023 - 16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2023
Tescil Tarihi
27.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.03.2023 - 10798
Açıklamalar
Şirketimizin, 16.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 27.03.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10798 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128134
BIST
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|Önceki Kapanış
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|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
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|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
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|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
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|DGGYO
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|% 9,98
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|% -7,92
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|% -7,67
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|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
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|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
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|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
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|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
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|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0834
|19,0903
|% 0,21
|
|Euro
|20,6150
|20,6305
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,3760
|23,4933
|% 0,64
|
|Frank
|20,7383
|20,8633
|% 0,52
|
|Riyal
|5,0665
|5,0919
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-22,21
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|Altın Gr.
|1.199
|1.200
|-12,33
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.128
|8.229
|-110,00
|
|Yarım
|3.985
|4.027
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,13
|-0,12
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|B. Petrol
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