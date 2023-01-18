***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.01.2023 10:32
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel Esas Sözleşmemiz ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/01/2023 16/01/2023 10748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102896
BIST
11:575.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 84,21
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.409
En Düşük
5.337
11:5718,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:5720,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1303
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:571.155,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.155,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:57
|DURDO
|48,64
|18.351.872
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.288.087
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.966.477
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.553.866
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|74.115
|% -2,56
|
|ADEL
|119,70
|3.858.030
|% -2,13
|
|DERHL
|6,67
|17.555.816
|% -1,91
|
|THYAO
|150,30
|5.704.672.448
|% 1,97
|
|ASELS
|64,10
|4.428.392.330
|% 8,83
|
|EREGL
|41,12
|3.742.515.999
|% 0,54
|
|KOZAL
|584,40
|2.399.347.917
|% 5,07
|
|KRDMD
|19,53
|1.813.937.580
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,60
|1.378.556.564
|% 0,12
|
|ODAS
|9,28
|915.087.493
|% 4,98
|
|PETKM
|18,66
|1.782.683.479
|% 1,30
|
|YKBNK
|9,97
|940.598.906
|% 1,84
|
|KRDMD
|19,53
|1.813.937.580
|% -0,36
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7889
|18,7983
|% 0,16
|
|Euro
|20,3837
|20,3911
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,1064
|23,2223
|% 0,54
|
|Frank
|20,4425
|20,5656
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,08
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|3,36
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.856
|7.915
|31,00
|
|Yarım
|3.828
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,19
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,56
|