***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 15.04.2024Genel Kurul Tarihi 09.05.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2024Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Mutlukent Mah. 1988.Cad.No:12Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu(URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş 'nin genel kurulun onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,10 - 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 Yılı Çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09.05.2024 Perşembe günü saat:14:00'da Mutlukent Mah. 1988.Cad. No:12 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272110BIST