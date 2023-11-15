***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 30.09.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteDoğanbey Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Doğanbey Vergi Dairesi'ne sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218186BIST