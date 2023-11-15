***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2023 16:24
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Doğanbey Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Doğanbey Vergi Dairesi'ne sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218186
BIST