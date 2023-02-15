***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu2023 Yılı Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafDr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi24/01/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih08/02/2023İhale Sonucuİhaleyi şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli8.160.426,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "2023 Yılı Kemoterapi İlaç hazırlama Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. İhale komisyon kararı, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan şirketimize tebliğ edilmiş olup sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113300BIST