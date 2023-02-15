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***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.02.2023 08:22
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
2023 Yılı Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Dr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/02/2023
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
8.160.426,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Dr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "2023 Yılı Kemoterapi İlaç hazırlama Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. İhale komisyon kararı, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan şirketimize tebliğ edilmiş olup sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113300


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Tam 7.547 7.610 -108,00  
Yarım 3.687 3.724 -52,00  
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