***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.02.2023 08:53
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
11.062.308,87 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz,Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ‘'Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır.Yapılan ihaleye toplam 2(iki) şirket iştirak etmiş olup 11.062.308,87 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114594
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,0655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0835
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
18:051.108,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.108,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.106,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8565
|18,8622
|% 0,08
|
|Euro
|20,0578
|20,0670
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,4660
|22,5786
|% -0,29
|
|Frank
|20,2133
|20,3351
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0130
|5,0381
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.531
|7.606
|-50,00
|
|Yarım
|3.679
|3.722
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.861
|-12,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem