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***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.02.2023 08:53
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
11.062.308,87 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz,Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ‘'Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" ihalesine  katılmıştır.Yapılan ihaleye toplam 2(iki) şirket iştirak etmiş olup 11.062.308,87 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114594


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OYAKC 30,14 217.371.932 % 10,00  
KONYA 3.586,90 19.268.827 % 10,00  
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Tam 7.531 7.606 -50,00  
Yarım 3.679 3.722 -24,00  
Çeyrek 1.840 1.861 -12,00  
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