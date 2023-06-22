***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmetiİhaleyi Açan TarafDenizli - Pamukkale Üniversitesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi19/06/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih22/06/2023İhale Sonucuİhaleyi şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli16.690.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan "24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2(iki) şirket iştirak etmiş olup 16.690.000,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir. İhale komisyonu, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan şirketimiz üzerine ihale edilmesine ve idare adına harcama yetkilisinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161370BIST