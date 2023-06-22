***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.06.2023 18:12
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti
İhaleyi Açan Taraf
Denizli - Pamukkale Üniversitesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/06/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/06/2023
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
16.690.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan "24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2(iki) şirket iştirak etmiş olup 16.690.000,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir. İhale komisyonu, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan şirketimiz üzerine ihale edilmesine ve idare adına harcama yetkilisinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161370
BIST