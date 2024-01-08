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***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.01.2024 08:40
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batman İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/12/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
2.033.350,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımı " ihalesine katılmış olup  2.033.350,00 TL bedelle firmamız uhdesinde bırakılmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233669


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