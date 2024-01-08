***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımıİhaleyi Açan TarafBatman İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi19/12/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyorİhale Bedeli2.033.350,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımı " ihalesine katılmış olup 2.033.350,00 TL bedelle firmamız uhdesinde bırakılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233669BIST