***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.01.2024 08:33
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ (24 AYLIK)
İhaleyi Açan Taraf
Etlik Şehir Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
37.617.530,72 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Etlik Şehir Hastanesi tarafından yapılan "KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ (24 AYLIK) " ihalesine katılmış olup 37.617.530,72 TL bedelle şirketimize ihale edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239598
BIST