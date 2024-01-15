***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ (24 AYLIK)İhaleyi Açan TarafEtlik Şehir Hastanesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/11/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyorİhale Bedeli37.617.530,72 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Etlik Şehir Hastanesi tarafından yapılan "KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ (24 AYLIK) " ihalesine katılmış olup 37.617.530,72 TL bedelle şirketimize ihale edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239598BIST