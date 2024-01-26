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***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.01.2024 08:16
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
2024 Yılı 2 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/01/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
4.848.588,60 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi tarafından yapılan "2024 Yılı 2 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı " ihalesine katılmıştır. Sözkonusu işin, 4.848.588,60 TL bedelle şirketimize ihale edilmesine karar verilmiştir.  Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242872


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