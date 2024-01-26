***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.01.2024 08:16
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2024 Yılı 2 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/01/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
4.848.588,60 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi tarafından yapılan "2024 Yılı 2 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı " ihalesine katılmıştır. Sözkonusu işin, 4.848.588,60 TL bedelle şirketimize ihale edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242872
BIST