***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafDr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi20/02/2024İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyorİhale Bedeli31.456.616,92 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBağlı ortaklığımız, Santek Sağlık Turizm Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Dr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" ihalesine katılmış olup 31.456.616,92 TL bedelle en uygun teklifi vermiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251026BIST