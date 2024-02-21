***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.02.2024 15:00
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/02/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
31.456.616,92 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız, Santek Sağlık Turizm Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Dr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" ihalesine katılmış olup 31.456.616,92 TL bedelle en uygun teklifi vermiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251026
BIST