***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 18:19
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kuddusi MÜFTÜOĞLU'nun kendi isteği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı ve Riskin erken saptanması Komite başkanlığı görevlerinden ayrılması talebinin kabulüne,Sn. Kuddusi MÜFTÜOĞLU'nun yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, kendisinden bağımsızlık beyanı alınmış olan Sn.Burçin BUDAKOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Sn. Burçin BUDAKOĞLU'nun özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114471
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
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|Önceki Kapanış
|: 4.950
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5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 19,1170
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|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 20,4100
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|Önceki Kapanış
|: 20,3600
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En Düşük
20,0964
18:051.115,84
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|: 0,18%
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|Açılış
|: 1.115,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
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1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8433
|18,8492
|% 0,00
|
|Euro
|20,1545
|20,1833
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5891
|22,7024
|% -0,08
|
|Frank
|20,3014
|20,4237
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.577
|7.641
|6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem