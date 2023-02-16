***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kuddusi MÜFTÜOĞLU'nun kendi isteği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı ve Riskin erken saptanması Komite başkanlığı görevlerinden ayrılması talebinin kabulüne,Sn. Kuddusi MÜFTÜOĞLU'nun yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, kendisinden bağımsızlık beyanı alınmış olan Sn.Burçin BUDAKOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Sn. Burçin BUDAKOĞLU'nun özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114471BIST