***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Sn.Erol ÇELİK tarafından alınan ve açıklamamız ekinde yer alan yazıda Şirketimiz paylarının ilk Halka Arzına ilişkin KAP'ta 22.12.2022 tarihinde yayınlanan izahnamede yer alan taahhüde uygun olarak, 16.03.2023 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecek 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında kâr dağıtımı yapılacağına dair öneri sunulacağı ve kâr payı dağıtımı yapılmasına ilişkin taahhüde uygun olarak olumlu oy kullanacağı belirtilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117615BIST