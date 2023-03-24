***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 11:56
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2023 Tarih ve 32134 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında hizmet verdiğimiz 704.691 - 704.693 SUT Kodlu "OTOMATİK / ROBOTİK / MANUEL İNFÜZYON KEMOTERAPİSİ " Hizmet Puanlarında %55 artış yapılmıştır.
23.03.2023 Tarihi itibariyle Kurumlara verilen hizmet bedellerinde %55 fiyat artışı uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127689
BIST
15:565.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,12
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5619,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5620,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:561.225,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.225,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DERIM
|9,13
|21.560.077
|% 10,00
|
|DGGYO
|41,90
|70.796.851
|% 9,97
|
|ANELE
|5,52
|98.464.934
|% 9,96
|
|GEREL
|14,38
|144.777.793
|% 9,94
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.453.501
|% -9,95
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|SMART
|8,21
|90.192.261
|% -5,74
|
|YAPRK
|47,48
|63.824.071
|% -5,61
|
|ASTOR
|63,55
|4.212.238.876
|% 1,92
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|THYAO
|127,50
|2.190.671.782
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|KOZAL
|21,52
|1.764.050.778
|% 2,09
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|EKGYO
|6,97
|801.762.251
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,42
|1.090.575.923
|% -1,61
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0656
|19,0698
|% 0,23
|
|Euro
|20,5043
|20,5252
|% -0,52
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,39
|
|Cumhuriyet
|8.252
|8.377
|76,00
|
|Tam
|8.284
|8.364
|25,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-2,48
|
Seans Raporu
15:54
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16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
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16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem