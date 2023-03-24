***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.03.2023 Tarih ve 32134 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında hizmet verdiğimiz 704.691 - 704.693 SUT Kodlu "OTOMATİK / ROBOTİK / MANUEL İNFÜZYON KEMOTERAPİSİ " Hizmet Puanlarında %55 artış yapılmıştır.23.03.2023 Tarihi itibariyle Kurumlara verilen hizmet bedellerinde %55 fiyat artışı uygulanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127689BIST