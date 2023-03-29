***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.03.2023 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Zerrin ÇAVUŞOĞLU ve üyeliklere Tevhide SARITAŞ ile Serdar ÖZDEMİR,- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Burçin BUDAKOĞLU ve üyeliğe Fatma ÇELİK,- Denetim Komitesi Başkanlığı'na Burçin BUDAKOĞLU ve üyeliğe Zerrin ÇAVUŞOĞLU'nunseçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129068BIST