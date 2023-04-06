***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBenjamin Button Effect kozmetik ürünlerinin üretim ve satış pazarlama faaliyetlerini yürüten Facefood Kozmetik Arge A.Ş ‘nin şirketimiz tarafından satın alınması görüşmelerine ilişkin iki taraf arasında gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132603BIST