***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtdışı kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için Özbekistan'da 50.000.000 UZS (Özbekistan Somu) kuruluş sermayesine sahip %100 bağlı ortaklığı "ONCOSEM CA" LIMITED LIABILITY COMPANY şirketinin kuruluşu yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188773BIST