***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOncosem'in İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA)'na şirket kaydı tamamlanmış ve İngiltere'nin tedarik zinciri olan NHS kurumuna ilk ürün kaydı gerçekleştirilmiştir. Oncosem'in üretmekte olduğu tüm ürünlerin hızlı bir şekilde kayıtlarının tamamlanıp, pazara sunulmasının önü açılmıştır.Ayrıca, 2020-2024 yıllarını kapsayan, 16 tedarikçinin katıldığı toplamda 144 milyon GBP bütçeye sahip, NHS'nin çerçeve sözleşmesi ile ilgili olarak, Oncosem, 2024 yılında yapılacak yeni sözleşmelere katılma hakkına sahip olacaktır. Aynı zamanda, İngiltere'de tüm kamu ve özel kuruluşlara satış yapma hakkına kavuşmuştur.Bu çerçeve sözleşmesine katılan 16 tedarikçinin büyük bir çoğunluğu ile Türkiye pazarında da rekabet eden Oncosem, Türkiye pazarının %55'ine sahiptir. 2024 yılında satışlara başlanması ile önemli oranda pazar payı elde edilmesi hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225981BIST