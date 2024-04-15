***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2024 10:01
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart 1. çeyreğinde, 172.690 hasta seans tedavi karşılığında 17.468.639-TL tutarında sözleşme imzalanmıştı. 2024 yılının aynı döneminde 308.540 hasta seans tedavi karşılığında 124.883.997-TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Böylece, 2023'ün ilk çeyreğine göre
2024 yılı ilk çeyreğinde, sözleşme miktarı olarak %600'ün üzerinde bir oranla iş artışı sağlanmıştır. Aynı zamanda, birim fiyat üzerinden de %400'lük artış sağlanmıştır.
Sözleşme başlama tarihleri itibari ile 2024 yılının 2. çeyreğinde kısmen, 3. ve 4. çeyreğinde tamamen, artan ciro, büyüme ve karlılığın, rakamlara güçlü bir şekilde yansıyacağını öngörmekteyiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271722
BIST