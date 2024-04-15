***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı Ocak-Şubat-Mart 1. çeyreğinde, 172.690 hasta seans tedavi karşılığında 17.468.639-TL tutarında sözleşme imzalanmıştı. 2024 yılının aynı döneminde 308.540 hasta seans tedavi karşılığında 124.883.997-TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.Böylece, 2023'ün ilk çeyreğine göre2024 yılı ilk çeyreğinde, sözleşme miktarı olarak %600'ün üzerinde bir oranla iş artışı sağlanmıştır. Aynı zamanda, birim fiyat üzerinden de %400'lük artış sağlanmıştır.Sözleşme başlama tarihleri itibari ile 2024 yılının 2. çeyreğinde kısmen, 3. ve 4. çeyreğinde tamamen, artan ciro, büyüme ve karlılığın, rakamlara güçlü bir şekilde yansıyacağını öngörmekteyiz.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271722BIST