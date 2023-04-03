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***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2023 14:11
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EROL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.01.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür 66.71 A - B Bağımsız Üye Değil Hayır
FATMA ÇELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TEVHİDE SARITAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Komitesi Üyesi
BURÇİN BUDAKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 16.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114471 Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ZERRİN ÇAVUŞOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130974


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Altın Gr. 1.227 1.227 12,57  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.307 8.410 92,00  
Yarım 4.072 4.115 45,00  
Çeyrek 2.036 2.058 23,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,05 -0,06  
Gümüş Gr. 14,80 14,82 -0,05  
B. Petrol 84,69 84,69 4,80  
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