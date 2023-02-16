Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.02.2023 08:54
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Özel Batı Hastanesi - Lazer Göz Özel Sağ.Hizm.Optik.Tıbbi Ürn.İlaç.Med.İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile  Özel Batı Hastanesi arasında, Oncocare Smart İkili Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazı ile Otomatik infüzyon kemoterapisi hizmeti kapsamında 36 ay vadeli, toplam 4.176.000,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113726


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:275.030
Değişim :  1,62% |  79,98
Açılış :  5.311  
Önceki Kapanış :  4.950  
En Yüksek
5.320 En Düşük
4.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 30,14 185.532.428 % 10,00  
KONYA 3.586,90 15.165.413 % 10,00  
CMBTN 613,00 3.544.366 % 9,99  
NIBAS 19,04 5.322.518 % 9,99  
AFYON 9,48 23.491.051 % 9,98  
daha fazla
11:25 Alış Satış %  
Dolar 18,8515 18,8549 % 0,03  
Euro 20,2030 20,2165 % 0,29  
Sterlin 22,6785 22,7923 % 0,32  
Frank 20,3642 20,4869 % 0,23  
Riyal 5,0126 5,0377 % 0,07  
daha fazla
11:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,34  
Altın Gr. 1.117 1.117 3,01  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.590 7.651 16,00  
Yarım 3.708 3.744 8,00  
Çeyrek 1.854 1.872 4,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,06  
Gümüş Gr. 13,17 13,19 0,06  
B. Petrol 86,12 86,12 0,74  
Seans Raporu 11:25
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru