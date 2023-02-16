***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.02.2023 08:54
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Özel Batı Hastanesi - Lazer Göz Özel Sağ.Hizm.Optik.Tıbbi Ürn.İlaç.Med.İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Özel Batı Hastanesi arasında, Oncocare Smart İkili Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazı ile Otomatik infüzyon kemoterapisi hizmeti kapsamında 36 ay vadeli, toplam 4.176.000,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113726
BIST
11:275.030
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11:2718,8544
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BIST En Aktif Hisseler11:25
|OYAKC
|30,14
|185.532.428
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.165.413
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.544.366
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.322.518
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.491.051
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|RODRG
|71,05
|20.233.403
|% -8,91
|
|AGESA
|26,86
|33.296.750
|% -8,45
|
|FLAP
|10,03
|76.917.468
|% -8,32
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|SISE
|43,88
|1.533.560.202
|% 2,76
|
|ASELS
|58,25
|1.428.137.434
|% 0,09
|
|TUPRS
|627,90
|1.302.041.846
|% 9,22
|
|EKGYO
|7,39
|624.515.580
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,53
|1.182.019.005
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,95
|1.235.174.098
|% 8,35
|
|YKBNK
|9,20
|608.140.347
|% 2,91
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,8515
|18,8549
|% 0,03
|
|Euro
|20,2030
|20,2165
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6785
|22,7923
|% 0,32
|
|Frank
|20,3642
|20,4869
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:25
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
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|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
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|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
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