***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.02.2023 08:49
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile imzalanan sözleşme
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Dr.Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında, "2023 Yılı Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" sözleşmesi, 8.160.426,00 TL bedelle imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117451
BIST
11:115.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
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|: 5.229
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5.254
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11:1118,8899
En Yüksek
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11:111.098,23
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|Önceki Kapanış
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1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ALFAS
|221,60
|45.758.184
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|PINSU
|9,49
|47.028.850
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.187.778
|% 9,97
|
|EMKEL
|6,51
|41.848.470
|% 9,97
|
|CIMSA
|116,40
|366.461.922
|% -8,71
|
|METUR
|4,91
|23.392.744
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|FMIZP
|141,50
|19.715.963
|% -5,79
|
|OYAKC
|48,84
|2.132.543.557
|% 1,08
|
|THYAO
|143,90
|2.105.594.860
|% 0,35
|
|KRDMD
|22,32
|1.835.850.619
|% 1,64
|
|AKBNK
|17,69
|1.458.645.601
|% 2,14
|
|EREGL
|44,38
|1.404.916.688
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,47
|932.431.163
|% -0,82
|
|AKBNK
|17,69
|1.458.645.601
|% 2,14
|
|KRDMD
|22,32
|1.835.850.619
|% 1,64
|
|YKBNK
|10,01
|752.932.836
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,77
|595.518.093
|% 1,29
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8881
|18,8910
|% 0,02
|
|Euro
|20,0353
|20,0437
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6701
|22,7838
|% -0,15
|
|Frank
|20,0578
|20,1786
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0177
|5,0428
|% 0,02
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
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|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
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