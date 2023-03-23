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***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.03.2023 08:42
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında, "Manuel ve otomatik/Robotik İnfüzyon Kemoterapi Hizmet Alımı" sözleşmesi, 11.062.308,87 TL bedelle imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127231


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AKFYE 17,33 10.138.258 % 9,96  
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Altın Ons 1.980 1.980 10,09  
Altın Gr. 1.211 1.212 5,98  
Cumhuriyet 8.039 8.161 -23,00  
Tam 8.174 8.276 16,00  
Yarım 4.007 4.050 8,00  
Çeyrek 2.003 2.025 4,00  
Gümüş.Ons 22,96 22,99 0,00  
Gümüş Gr. 14,06 14,08 0,00  
B. Petrol 76,23 76,23 -0,46  
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