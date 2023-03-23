***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.03.2023 08:42
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında, "Manuel ve otomatik/Robotik İnfüzyon Kemoterapi Hizmet Alımı" sözleşmesi, 11.062.308,87 TL bedelle imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127231
BIST
10:185.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,34
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
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5.024
En Düşük
4.989
10:1819,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
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19,1962
En Düşük
18,9954
10:1820,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1607
|Açılış
|: 20,8100
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|Önceki Kapanış
|: 20,7700
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20,9651
En Düşük
20,6194
10:181.211,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.211,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DURDO
|52,80
|11.560.918
|% 10,00
|
|SMART
|8,71
|8.493.406
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|10.138.258
|% 9,96
|
|ONCSM
|147,10
|47.952.253
|% 9,94
|
|IDEAS
|31,20
|4.361.119
|% 9,94
|
|PAMEL
|311,10
|11.139.827
|% -9,98
|
|EMKEL
|12,15
|13.802.942
|% -4,78
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|GEREL
|13,80
|20.314.667
|% -4,10
|
|POLTK
|2.084,50
|2.770.648
|% -3,89
|
|ASTOR
|63,15
|745.989.195
|% 4,38
|
|THYAO
|127,50
|518.368.445
|% -0,31
|
|EREGL
|37,14
|487.282.179
|% 0,11
|
|KRDMD
|19,44
|321.401.438
|% -0,46
|
|ISCTR
|13,74
|314.037.145
|% 0,29
|
|ISCTR
|13,74
|314.037.145
|% 0,29
|
|YKBNK
|10,49
|197.920.677
|% 0,19
|
|KRDMD
|19,44
|321.401.438
|% -0,46
|
|EKGYO
|6,76
|107.404.651
|% 0,60
|
|KOZAL
|20,44
|297.964.372
|% 1,49
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0441
|19,0478
|% 0,05
|
|Euro
|20,8147
|20,8349
|% 0,78
|
|Sterlin
|23,4143
|23,5317
|% 0,54
|
|Frank
|20,7310
|20,8558
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0556
|5,0809
|% 0,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|10,09
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.212
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.174
|8.276
|16,00
|
|Yarım
|4.007
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,46
|