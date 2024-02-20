***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.02.2024 08:31
***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi tarafından yapılan "KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ (24 AYLIK) " sözleşmesi, 37.617.530,72 TL bedelle imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250663
BIST