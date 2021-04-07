***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi
07.04.2021 13:32
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 ve 17/525 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924170
BIST
14:461.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,02
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:468,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:469,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:46456,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 456,27
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MTRKS
|33,88
|130.438
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.921.159
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.561.579
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.213.732
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.561.715
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|37.039.719
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|859.048.439
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,32
|752.463.973
|% 2,42
|
|THYAO
|12,83
|596.916.138
|% 0,55
|
|GARAN
|6,74
|593.942.167
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,45
|566.128.592
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,96
|859.048.439
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,16
|259.962.402
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,14
|108.811.570
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.598.496
|% -0,72
|
|GARAN
|6,74
|593.942.167
|% -0,74
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1782
|8,1832
|% 0,68
|
|Euro
|9,7264
|9,7360
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2774
|11,3339
|% 0,58
|
|Frank
|8,7715
|8,8244
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1747
|2,1856
|% 0,57
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,56
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|9,50
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|4,59
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,53
|