***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.03.2021 tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 ve 17/525 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924170BIST