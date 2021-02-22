***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.02.2021 14:52
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarih ve 2021/9 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 500.000.000.- TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kısa vadeli finansman bonoları da dahil olmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911360
BIST
14:521.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:527,0191
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0377
|Açılış
|: 7,0080
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|Önceki Kapanış
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7,0285
En Düşük
6,9534
14:528,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,5000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,5228
En Düşük
8,4299
14:52404,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,91
|Açılış
|: 404,92
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:50
|BANVT
|59,40
|6.757.864
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.510.573
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.040.597
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.272.748
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,65
|1.362.953.964
|% 2,85
|
|KOZAL
|141,70
|1.119.442.356
|% -2,21
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|TSKB
|1,79
|357.014.198
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,46
|357.465.653
|% 0,82
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|ODAS
|4,10
|486.593.929
|% 2,50
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0076
|7,0100
|% 0,41
|
|Euro
|8,5082
|8,5131
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,8038
|9,8529
|% 0,57
|
|Frank
|7,7725
|7,8193
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8621
|1,8715
|% 0,35
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|13,07
|
|Altın Gr.
|405
|406
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|38,27
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|18,51
|
|Çeyrek
|650
|665
|9,26
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,10
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
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