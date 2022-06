***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOP-AY AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Boru Hattı İle Ham Petrol, Rafine Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılığı 2000000 1000000 TRY 50 İştirakAkdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret A.Ş Depolama Hizmetleri 50100000 16700000 TRY 33,33 İştirakTHY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. Hava Araçlarının İhtiyacı Olan Yakıtın Depolanması ve Uçağa İkmali - Jet Yakıtı Satışı 50000000 24999980 TRY 50 İştirakOpet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250000000 125000000 TRY 50 İştirakOpet Fuchs Madeni Yağ San. Tic A.Ş. Madeni yağ ürünleri üretimi ve satışı 60000000 30000000 TRY 50 İştirakKuantag A.Ş. Arge/İnovasyon 9000000 4590000 TRY 51 Bağlı OrtaklıkOpet Trade B.V. Petrol Ürünleri Ticareti 4580000 4580000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Müşteri İlişkileri Yönetimi 24000000 2400000 TRY 10 İştirakEnerji Yatırımları A.Ş Enerji 3347000000 100410000 TRY 3 İştirakOpet Market ve Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 25500000 25500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkWAT Mobilaret A.Ş. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 75000000 18000000 TRY 24 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035284BIST