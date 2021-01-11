***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.820,64 % 0,01502084Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.997 % 0,01596002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.786,95 % 0,14797472Fon Yönetim Ücreti321.010,22 % 1,70948578Hisse Senedi Komisyonu23.210,99 % 0,12360621Tahvil Bono Komisyonu2.631,34 % 0,01401276Gecelik Ters Repo Komisyonu28.334,25 % 0,15088927Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.787,46 % 0,0574468Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,00819212Türev Araçlar Komisyonu43.590,82 % 0,23213556Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.186,75 % 0,06489848TOPLAM GİDERLER476.894,75 % 2,53962255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.778.174,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901233BIST