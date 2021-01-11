***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.768,03 % 0,00885663Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,38 % 0,00042269Bağımsız Denetim Ücreti3.008 % 0,01506803Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.669,98 % 0,05845865Fon Yönetim Ücreti58.757,86 % 0,29433686Hisse Senedi Komisyonu6.681,19 % 0,03346821Tahvil Bono Komisyonu1.171 % 0,00586591Gecelik Ters Repo Komisyonu2.530,04 % 0,01267378Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.066,63 % 0,00534309Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar783,96 % 0,00392711Türev Araçlar Komisyonu33.094,78 % 0,16578231Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.597,29 % 0,03304793TOPLAM GİDERLER127.213,14 % 0,63725118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.962.793,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901234BIST