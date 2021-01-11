***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.178,26 % 0,01756457Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.208 % 0,03291512Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.534,92 % 0,12723185Fon Yönetim Ücreti94.582,33 % 1,40995866Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.532,24 % 0,02284142Gecelik Ters Repo Komisyonu1.795,5 % 0,0267659Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.496,64 % 0,03721794Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,02293221Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.262,08 % 0,15297898TOPLAM GİDERLER124.128,3 % 1,85040664DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.708.163,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901240BIST