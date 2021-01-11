***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 22:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.178,26 % 0,01756457
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.208 % 0,03291512
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.534,92 % 0,12723185
Fon Yönetim Ücreti
94.582,33 % 1,40995866
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.532,24 % 0,02284142
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.795,5 % 0,0267659
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.496,64 % 0,03721794
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.538,33 % 0,02293221
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.262,08 % 0,15297898
TOPLAM GİDERLER
124.128,3 % 1,85040664
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.708.163,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901240
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0605
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05442,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 442,98
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4653
|7,4697
|% 1,31
|
|Euro
|9,0797
|9,0861
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0611
|10,1115
|% 0,91
|
|Frank
|8,3571
|8,4074
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9829
|1,9929
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,08
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|-0,57
|