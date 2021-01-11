***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.878,96 % 0,01735056Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.075 % 0,00478897Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri264.517,26 % 0,13958844Fon Yönetim Ücreti3.568.411,23 % 1,8830868Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu32.605,69 % 0,01720635Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,00081179Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.051,32 % 0,011109TOPLAM GİDERLER3.930.077,79 % 2,07394191DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.497.968,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901242BIST