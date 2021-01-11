***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri168,08 % 0,02053975Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri251,42 % 0,03072408Bağımsız Denetim Ücreti2.997 % 0,36624008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.434,2 % 0,17526244Fon Yönetim Ücreti16.493,01 % 2,01548261Hisse Senedi Komisyonu317,9 % 0,03884809Tahvil Bono Komisyonu140,13 % 0,0171242Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,18798736Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.961,13 % 1,2172723TOPLAM GİDERLER33.301,2 % 4,06948091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ818.315,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901243BIST