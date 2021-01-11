***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.492,31 % 0,01987139Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.185 % 0,00327169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri130.149,91 % 0,08212354Fon Yönetim Ücreti2.080.240,79 % 1,3126151Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.016,76 % 0,00695149Gecelik Ters Repo Komisyonu171.319,75 % 0,10810138Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.733,69 % 0,00172494Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,00097067Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.891,25 % 0,01065824TOPLAM GİDERLER2.450.567,79 % 1,54628844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.480.638,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901244BIST