***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.948,72 % 0,01858339Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.978 % 0,00556266Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.775,57 % 0,14154254Fon Yönetim Ücreti294.779,33 % 0,55062358Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.747,67 % 0,00513242Gecelik Ters Repo Komisyonu17.791,49 % 0,03323304Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.421,79 % 0,00265579Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,00287347Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.372,56 % 0,02311093TOPLAM GİDERLER419.353,46 % 0,78331783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.535.543,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901246BIST