***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payının satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli yüksek şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortaklık veya girişim şirketinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon'un planlanan ana yatırım stratejisi öncelikli olarak tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmaktır. Buna ek olarak Fon, altyapı yatırım ve hizmetleri, inşaat, sağlık, madencilik, finans, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat, enerji ve benzeri yatırım hizmetleri kollarında faaliyet gösteren şirketlere ve potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir. Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla doğrudan yatırım yapabilir. Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim altyapısına kavuşturulabilir, operasyonel gelişime uygun, sürdürebilirlik ve katma değerli ürün yaratma potansiyeli olacaktır. Yatırımlardan çıkış stratejileri: borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleri ile gerçekleştirilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon'un ilk katılma payı satış tarihini takip eden ve Tasfiye Dönemi'ne kadar olan süre boyunca her iş günü, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek suretiyle Fon'a katılabilir. Tasfiye Dönemi'nde Fon'a yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00'a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00'dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Fon katılma payı alımına esas teşkil eden fiyat her ayın son iş günü açıklanır. Her ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında iletilecek katılma payı alım talimatları fiyatın açıklanmasını takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00247 0,90Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBaran ÇELİK 16.09.2020 2021 – Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 – 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAdalet TUNÇER 17.05.2019 2021 – Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2021 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Projeler Direktörü 2018 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür 2015 - 2018 Sanofi İlaç, Finansal Planlama ve Analiz Müdürlüğü, MüdürHasan R. TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Düzey 3 Lisansı 201463/28.03.2006 Türev Araçlar Lisansı 301683/16.07.2010Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 14 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992868BIST