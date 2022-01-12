***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2022 17:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00211
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993158
BIST
17:272.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 17,35
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:2713,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0482
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:2715,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:27805,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,36
|Açılış
|: 805,09
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOBUR
|118,80
|24.028.040
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.750.821
|% 9,96
|
|AYEN
|8,40
|60.021.120
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|GEDZA
|19,51
|42.999.242
|% -7,54
|
|KRSTL
|4,21
|68.727.823
|% -7,47
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|DZGYO
|2,55
|3.030.054
|% -4,14
|
|KRDMD
|13,07
|5.989.718.728
|% 3,40
|
|SISE
|15,25
|3.111.536.580
|% 3,32
|
|THYAO
|26,88
|2.547.472.269
|% -0,07
|
|EREGL
|31,70
|2.265.616.301
|% -0,19
|
|GARAN
|11,84
|1.469.377.675
|% 0,51
|
|KRDMD
|13,07
|5.989.718.728
|% 3,40
|
|YKBNK
|3,86
|1.459.310.893
|% 2,93
|
|SISE
|15,25
|3.111.536.580
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,37
|333.432.513
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|1.469.377.675
|% 0,51
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7572
|13,7659
|% -0,30
|
|Euro
|15,7092
|15,7207
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,7867
|18,8809
|% 0,19
|
|Frank
|14,9185
|15,0084
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6618
|3,6801
|% -0,08
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,54
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,04
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,51
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:39LINK
Yüzde 9.93 oranında artışla 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 663 adet işlem
-
17:37DOCO
Yüzde 4.74 oranında artışla 1, 325.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 702 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, SASA
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KRDMD, TKFEN
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 6 artarak (% 1.01 ) 1, 860