***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 21:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,395
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,395
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
145193,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,5
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,07
d) Diğer Giderler (%)
% 4,67
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924058
BIST
10:511.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,86
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.406
10:518,1838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1997
En Düşük
8,1173
10:519,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,7398
En Düşük
9,6365
10:51458,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,33
|Açılış
|: 458,36
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MTRKS
|33,88
|61.797
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.314.407
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.397.279
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.941.526
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.228.478
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.208.151
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|332.397.900
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,42
|252.729.552
|% 0,82
|
|GARAN
|6,75
|238.826.192
|% -0,59
|
|JANTS
|864,10
|208.361.423
|% -2,76
|
|THYAO
|12,86
|165.978.599
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,16
|109.054.873
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,92
|96.468.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|63.305.595
|% -0,72
|
|ODAS
|3,72
|142.749.540
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|332.397.900
|% 4,18
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1801
|8,1838
|% 0,68
|
|Euro
|9,7216
|9,7314
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,2735
|11,3301
|% 0,54
|
|Frank
|8,7754
|8,8283
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 0,69
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,45
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|0,24
|